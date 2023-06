Highlights e gol Inghilterra-Macedonia del nord 7-0: Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 59

Gli highlights e le azioni salienti di Inghilterra-Macedonia del nord 7-0, match della fase di qualificazione agli Europei 2024. Tutto facile per gli inglesi, che si concedono una goleada con la tripletta di Saka e alla doppietta di Harry Kane. Splendida la seconda rete dell’esterno dell’Arsenal, che con un controllo a seguire si apre la strada per il gran tiro di controbalzo sotto la traversa. A completare il lavoro ci pensano Rashford, beniamino di casa ad Old Trafford, e Phillips. Inghilterra a punteggio pieno.