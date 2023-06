Basket femminile, Lardo: “Sono triste, credevo nella mia squadra”

“Siamo scesi in campo con un atteggiamento poco aggressivo, sapevamo di dover essere forti mentalmente giocando con intensità e muovendo la palla. Abbiamo fatto l’esatto contrario. Sono molto triste perché credevo nella mia squadra. Immaginavo una prestazione diversa e un risultato diverso. Siamo stati troppo soft anche in attacco e questa è stata una delle chiavi di questa sconfitta”. Lo ha detto Lino Lardo, coach della nazionale italiana femminile di basket dopo l’eliminazione delle azzurre all’Europeo a seguito della sconfitta (49-63) nello spareggio contro il Montenegro. Una prova da dimenticare per Zandalasini e compagne, andate sotto 22-8 nel primo quarto che ha indirizzato la contesa. Poi il massimo svantaggio sull’8-29 a metà secondo quarto e a nulla serve la timida reazione delle azzurre. Nell’ultimo periodo la squadra di Skerovic tocca di nuovo il +21. “Abbiamo lavorato un mese per arrivare qui pronti, ma dobbiamo accettare il risultato e probabilmente le altre formazioni hanno giocato meglio di noi. Il Montenegro sta giocando davvero un ottimo Europeo ed è scesa in campo con maggiore intensità. Complimenti a loro, si meritano di essere tra le migliori otto”, l’amara analisi di Lardo.