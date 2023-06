Highlights e gol Francia-Grecia 1-0: Qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 20

Gli highlights e le azioni salienti di Francia-Grecia 1-0, match di qualificazioni agli Europei del 2024. In una partita dominata ma ostica, i francesi sbloccano il risultato solo al 55′ su calcio di rigore dopo un fallo di Mavropanos su Griezmann: dagli undici metri Mbappè segna il gol vittoria solo al secondo tentativo, dopo l’intervento del var sulla parata iniziale di Vlachodimos. Nel finale Grecia in 10 per il rosso a Mavropanos.