Dall’Inghilterra: ten Hag chiama Onana per portarlo al Manchester United

Su Andrè Onana vige l’ombra del Manchester United. Sul portiere dell’Inter si è parlato di un interessamento di molte squadre di Premier League. In primis nelle settimane scorse si è parlato tantissimo del Chelsea, pista che al momento però sembra essersi raffreddato.

Dal Regno Unito, però, le voci su Onana in Premier non si sarebbero attenuati, questa volta però in ottica Manchester United. Infatti, secondo Manchester Evening News, ci sarebbe stata una telefonata da parte di Erik ten Hag direttamente al portiere del Camerun per convincerlo ad arrivare alla corte dei Red Devils. Il tecnico olandese è stato anche il mister di Onana nelle tante stagioni passata all’Ajax da parte di entrambi. Il forcing su Onana sarebbe dettato dal fatto che il futuro di De Gea sarebbe lontano da Manchester.