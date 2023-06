Atletico Madrid, Cerezo: “Amrabat? L’area tecnica sta lavorando. Morata ha un contratto”

“L’area tecnica sta lavorando per mettere a punto la squadra”. Il presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo taglia corto ai microfoni di Onda Madrid sulle indiscrezioni legate al possibile arrivo di Sofyan Amrabat dalla Fiorentina. Tante indiscrezioni, al contrario, vorrebbero Alvaro Morata in partenza, il numero 1 dei colchoneros però blinda il giocatore: “Quando un giocatore firma un contratto significa che saremo sicuri che giocherà all’Atletico. Non capisco perché mi vengano fatte certe domande quando ha firmato un contratto“. Discorso diverso per Joao Felix, uno dei possibili partenti ma solo “se c’è una squadra interessata”, in caso contrario “rimarrà un calciatore dell’Atletico Madrid. Parliamo di uno dei migliori attaccanti d’Europa, deve ancora dimostrare il suo valore”.