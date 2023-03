Highlights e gol Bulgaria-Montenegro 0-1: qualificazioni Europeo 2024 (VIDEO)

di Marzia Bosco 3

Buono esordio per il Montenegro nella prima giornata valevole per le qualificazioni all’Europeo 2024. Battuta di misura la Bulgaria, che non riesce a pareggiare: termina 0-1. A firmare la vittoria per gli ospiti ci ha pensato Krstovic al 70esimo, l’attaccante riceve un ottimo assist a centro area da Jovovic e tenta la conclusione da distanza ravvicinata. Di seguito gli higligths del match.