Juventus: “Ultimi documenti depositati da Procura di Torino hanno radicale irrilevanza giuridica”

“Radicale irrilevanza e inesistenza sotto il profilo giuridico, sia per l’ordinamento sportivo che per quello statuale”. Lo riferisce la Juventus nel comunicato dell’approvazione della relazione semestrale nel quale ha anche affrontato la vicenda che riguarda l’inchiesta sui bilanci, in particolare riferendosi agli ultimi documenti depositati dalla Procura di Torino il 27 febbraio e 21 marzo, vale a dire promemoria e memorandum risalenti agli anni 2018, 2019 e 2020, attinenti a possibili operazioni di calciomercato con alcuni altri club.

“La documentazione è stata analizzata anche al fine di verificare la presenza di documenti idonei a determinare, anche solo potenzialmente, effetti contabili sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2002 e/o sui dati comparativi del periodo precedente. Nella ricognizione su nuovi atti d’indagine sono stati individuati documenti riferibili a quattro operazioni che, qualora ipoteticamente validi ed efficaci, sarebbero stati potenzialmente idonei a determinare effetti contabili al 31 dicembre 2022 e/o sui dati comparativi del periodo precedente. Ferma restando la valutazione di irrilevanza e idoneità a determinare alcun effetto giuridicamente rilevante e, quindi contabile. La Juventus fornirà volontariamente e in ottica di massima ampiezza e trasparenza dell’informativa, una rappresentazione dei potenziali effetti contabili che avrebbero potuto teoricamente determinare sulle situazioni economiche-patrimoniali e finanziarie del primo semestre del corrente esercizio e di quello precedente”.