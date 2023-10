Highlights e gol Brasile-Venezuela 1-1, qualificazioni Mondiali 2026 (VIDEO)

di Antonio Sepe 86

Il video con gli highlights e i gol di Brasile-Venezuela, match valevole per la terza giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Primo passo falso per Vinicius e compagni, fermati a sorpresa sull’1-1. Ad aprire le danze era stato Gabriel al 50′, ma il Venezuela non ha mollato e ci ha creduto fino alla fine, riuscendo così a trovare un insperato pareggio all’85’ grazie a Bello. Ecco le immagini salienti del match.