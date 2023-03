Tabellino Euro New York-Seravezza 2-3: Torneo di Viareggio 2023

Il tabellino di Euro New York-Seravezza 2-3, match valido per l’ultima giornata della fase a gironi del Torneo di Viareggio 2023. Primi tre punti per il Seravezza, che si impone nell’ultima sfida contro gli americani. Entrambe le squadre, però, sono costrette a salutare il torneo vista la terza posizione dei toscani e la quarta della formazione di Brooklyn. Di seguito il tabellino.

FA EURO NEW YORK: Charles (1’ st. Nicoll), Ablaye, Arslan (21’ st. Canete), Chkradiouk, Di Blasio, Fedash (12’ st. Markosian), Frigolino, Gordon (30’ st. Topi), Koufos (12’ st. Singh), Meza (21’ st. Boyle), Pepic (12’ st. Kahiani). A disp.: Bravo, Bucciantini, Chavez, Herrera, Lutaj, Manneh, Mendez. All.: Orlando.

SERAVEZZA: Casto, Luporini, Giunta, Faconti, Favret (1’ st. Remedi), Birindelli, Cherubini, Lorieri (37’ st. Pucci), Michelucci (31’ st. Sforzi), Corbani (37’ st. Benvenuti), Conti (16’ st. Bellè). A disp.: Myrtaj, Benvenuti, Arrigucci, Sancredi. All.: Del Nero.

Arbitro: Improda di Empoli.

Note: ammoniti Faconti (S), Michelucci (S), Luporini (S).