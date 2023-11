Basket Europe Cup 2023/24: il Kalev/Crono passa su Saragozza. Brindisi ufficialmente eliminata

Essere eliminati senza giocare fa male. Chiedere all’Happy Casa Brindisi che deve abbandonare il suo percorso in Europe Cup, in ragione dei risultati che arrivano nella giornata in cui il club italiano doveva riposare. Infatti, il risultato della partita fra Kalev/Crono e Saragozza ha praticamente eliminato l’Happy Casa.

La vittoria a sorpresa del Kalev/Crono contro il Casademont Saragozza per 78-72 ha determinato l’eliminazione ufficiale dell’Happy Casa Brindisi, vista l’impossibilità per il club italiano di rientrare nel lotto delle migliori e di passare quindi alla fase successiva della competizione. Certo è che Brindisi, che viene eliminata nella giornata del suo riposo, aveva fin qui condotto un torneo lontano dalle proprie migliori speranze: infatti, i pugliesi hanno collezionato un solo successo in quattro gare.