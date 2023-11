Germania-Turchia, Kenan Yildiz in gol: destro sotto l’incrocio (VIDEO)

di Redazione 7

Kenan Yildiz ha segnato il suo primo gol con la maglia della Turchia. E lo ha fatto nel test amichevole contro la Germania, sotto 2-1 all’intervallo. Ed è una gran rete quella del giovanissimo juventino che si è fiondato su un pallone vagante in area e da posizione defilata ha lasciato partire un destro potentissimo che si è infilato all’incrocio dei pali. Niente da fare per il portiere tedesco e grande esultanza per il turco che si gode una notte da sogno agli ordini di Vincenzo Montella. La Turchia (e la Juve) ha trovato una stella.