Atp Finals 2023: Antonio Conte a Torino per Alcaraz-Djokovic. Nel box di Nole anche Luka Jovic

Tanti tifosi vip al Pala Alpitour per seguire la seconda semifinale delle Atp Finals 2023 a Torino, quella tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. In particolare, avvistato ancora una volta, dopo le comparsate degli scorsi giorni, Antonio Conte, che qui per diversi anni ha vissuto stagioni esaltanti con la Juventus, ma anche l’attaccante del Milan, criticato per le sue prestazioni negative, Luka Jovic, serbo come Nole e proprio ospite nel suo angolo.

what’s antonio conte doing @ alcaraz vs djokovic lol pic.twitter.com/aDgIXR57xp — Ballon Dior (@interjezzy) November 18, 2023