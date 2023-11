Basket, Serie A2 2023/2024: Trapani non si ferma, Bologna ok con Cividale

Nella giornata di oggi si sono giocati gli anticipi del decimo turno del Gruppo Rosso e del Gruppo Verde di Serie A2 di basket 2023/2024. Nel Gruppo Verde Trapani asfalta un’innocua Luiss 106-84 nel più classico dei testacoda. Match dominato dagli ospiti, grazie a un Notae da 30 punti e un Horton da 17+8 rimbalzi. Non bastano alla squadra universitaria i 24 di Cucci e i 16 del solito Miska per evitare l’ottavo ko in fila e l’ultimi posto in classifica con 2 vittorie e 8 sconfitte. Trapani in testa in solitaria con 9 vittorie e 1 sconfitta. Nel Gruppo Rosso la Fortitudo Bologna si conferma in testa alla classifica battendo 69-65 Cividale in trasferta. Immenso Aradori con 30 punti e 8 rimbalzi, quasi il 50% delle realizzazioni della sua squadra. Bene anche Freeman e Ogden con 14 e 12 punti. Non bastano ai padroni di casa i 22 di Redivo e i 15 di Cole per evitare la sconfitta interna. 9 vittorie e 2 sconfitte per Bologna, 3 vittorie e 7 sconfitte per Cividale.

RISULTATI E CLASSIFICHE