Real Madrid, Ancelotti: “Modric pronto ad aiutarci, non andrà via a gennaio”

Luka Modric in questa stagione, complice anche l’arrivo e la “prematura” esplosione di Jude Bellingham, sta trovando meno spazio rispetto agli scorsi anni, trascinandosi dietro già, una serie di rumors, in orbita Inter Miami, per Gennaio 2024. Sulla questione è intervenuto Carlo Ancelotti, che ha ribadito l’importanza del croato per il Real Madrid e la sua situazione attuale: “Parlo con lui tutti i giorni, non è contento di non giocare ma è sempre pronto ad entrare e dare una mano alla squadra”.