Germania, Muller non lascia la Nazionale: “Sarà il Ct a decidere, io sarò a disposizione”

Thomas Muller ha comunicato in conferenza stampa di non ritirarsi ancora dalla Nazionale tedesca. “Dopo la partita contro la Costa Rica, è stato emozionante, è stato un momento un po’ triste. Ci ho pensato a lungo, mi sono scambiato idee con il ct Flick. Finché sarò un giocatore professionista, sarò a disposizione della mia nazionale. Sarà l’allenatore a decidere come e quando, io sono tranquilli e se ci sarà bisogno di me, ci sarò”.