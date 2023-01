Brasile, federcalcio contro assalto al Parlamento: “Siamo democratici. Nostra maglia unisce brasiliani, non li divide”

La Federcalcio del Brasile si è apertamente schierata contro l’assalto al Parlamento perpetrato nelle ore scorse dai sostenitori del presidente uscente Jair Bolsonaro. Con oltre 1200 arrestati dalle forze dell’ordine, i fatti ricordano quelli andati in scena un anno fa negli Stati Uniti con la “presa” di Capitol Hill. “La maglia della nazionale brasiliana è simbolo di gioia del nostro popolo, serve a rallegrare, far vibrare e amare il nostro paese – si legge sui social della Federcalcio – La CBF è un’entità apartitica e democratica, incoraggiamo a usare la nostra maglia per unire e non per dividere i brasiliani.”

Il tweet della Federcalcio brasiliana