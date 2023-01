Borussia Dortmund, Sebastien Haller torna in gruppo: “In ospedale momenti difficili, ora pronto per il muro giallo”

Sebastien Haller è tornato ad allenarsi in gruppo nei giorni scorsi, con il Borussia Dortmund in ritiro a Marbella verso la ripresa della Bundesliga. Un momento importante per l’attaccante ivoriano classe 1994, fermo dallo scorso luglio dopo aver scoperto un tumore ai testicoli. Dopo due operazioni e i cicli di chemioterapia, il calciatore è tornato in gruppo e in queste ore alcune sue dichiarazioni sono state pubblicate sui canali social del club. “Adesso possiamo vedere che tutto il lavoro fatto negli ultimi sei mesi è servito a qualcosa, ne è valsa la pena – spiega Haller – Ci sono stati dei momenti difficili, specie quando in ospedale incontravo persone che in quel momento stavano decisamente meglio di me. Aiuta molto credere che anche te potrai migliorare così un giorno. Ho potuto parlare con altre persone affette dalla mia stessa malattia, in ognuno i sintomi e i problemi sono stati diversi ma ci siamo comunque potuti dare a vicenda dei consigli e degli aiuti preziosi.”

Adesso per Haller si apre una nuova pagina, quella del rientro verso la possibilità di poter finalmente scendere in campo con la maglia del Borussia Dortmund. “Giocare è il pensiero che è stato nella mia testa fin dal primo giorno, scendere in campo davanti al Muro Giallo è il motivo per cui tutti vogliono arrivare in questo club. Voglio farmi trovare pronto quando sarà possibile.”