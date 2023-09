Senegal: Amara Diouf batte il record di Odegaard, debutto in Nazionale a 15 anni e tre mesi

Con il suo ingresso al minuto 70 della sfida valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, Amara Diouf ha fatto segnare un record mondiale: nato il 7 giugno del 2008, a poco più di 15 anni e tre mesi ha fatto il suo debutto con la Nazionale maggiore del Senegal, infrangendo dunque il primato di esordiente più giovane di sempre detenuto fino a oggi da Martin Odegaard. L’attuale capitano dell’Arsenal, infatti, nel 2014 giocò per 90′ con la sua Norvegia contro gli Emirati Arabi: aveva 15 anni e 253 giorni. Diouf, promettente attaccante, proviene dalla Generation Foot academy, che in passato ha lanciato campioni come Sadio Mane.