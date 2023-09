Georgia-Spagna, in campo il 2007 Yamal: è il più giovane di sempre per le Furie Rosse

di Mattia Zucchiatti 45

Sul risultato di 4-0 sul campo della Georgia, la Spagna sceglie di concedere minuti a Lamine Yamal, classe 2007 del Barcellona, entrato in campo al 44′ al posto dell’infortunato Asensio (out anche Dani Olmo). Un ingresso da record. Con i suoi 16 anni e 57 giorni, Yamal è diventato il più giovane calciatore della storia a scendere in campo con la maglia delle Furie Rosse. Il record apparteneva al compagno di squadra del Barça, Gavi che aveva 17 anni e 62 giorni quando debuttò con la Roja nel 2021. Nato in Spagna, Yamal avrebbe potuto giocare anche per il Marocco e la Guinea Equatoriale. Alla fine ha scelto la Spagna. E per il debutto non ha dovuto aspettare molto.