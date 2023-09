MotoGP GP San Marino 2023, Bagnaia: “Uno dei momenti più belli della stagione”

Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, dopo il ritorno in pista per le prove libere del Gran Premio di San Marino 2023 in seguito al terribile incidente di domenica, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato bello, quando sono arrivato al box è stato uno dei momenti più belli della stagione. Sono stati giorni complicati. Tutto sommato siamo veloci, nelle curve a destra non riuscivo a piegare per il dolore alla gamba ma nel pomeriggio la situazione è migliorata. Il time attack è venuto bene e mi ha soddisfatto il passo con le gomme usate”.