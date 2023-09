Santos femminile, si dimette il tecnico Lima: è accusato di molestie sessuali

Il tecnico del Santos femminile, Kleiton Lima, dopo essere stato accusato di molestie morali e sessuali, si è dimesso dalla carica di allenatore. Diverse giocatrici, stando a quanto riportato dal sito dell’UOL, hanno accusato Lima di “molestie morali e sessuali” durante l’allenamento ed in forma anonima hanno inviato prove al presidente del club Andrés Rueda.

Finora l’ormai ex tecnico ha smentito categoricamente queste accuse e ha annunciato che avrebbe intrapreso un’azione legale per difendersi: “Dopo quasi 30 anni di carriera irreprensibile, non ho mai avuto lamentele per questo motivo. Non accetto che questo artificio venga utilizzato per destituirmi dalle mie funzioni”.