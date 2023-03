Francia-Olanda, che papera di Cillessen: sbaglia l’uscita, gol di Upamecano (VIDEO)

di Giorgio Billone

Disastroso Cillessen in Francia-Olanda. Il portiere orange combina un pasticcio clamoroso su una punizione laterale battuta da Griezmann e tocca in modo davvero scomposto il pallone, lasciandolo nella disponibilità di Upamecano che può segnare a porta vuota portando sul 2-0 i transalpini nella sfida delle qualificazioni a Euro 2024. In alto ecco le immagini della rete.