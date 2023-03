Snowboardcross, qualificazioni Mt. St. Anne 2023: cinque azzurri avanti, bene Sommariva e Gallina

Cinque italiani avanti dopo le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di snowboardcross di Mt. St. Anne 2023 tra maschile e femminile. In campo maschile, sopra le righe la prestazione da parte di Lorenzo Sommariva, che si qualifica già dopo la prima run con il tempo di 57.30, il sesto complessivo. Diciannovesimo crono per Omar Visintin, 58.68 che lo fa avanzare alla gara di domani. Stesso destino per altri due azzurri, ai quali però serve la run 2: si tratta di Michele Godino e Matteo Menconi, ventiseiesimo e ventisettesimo. In campo femminile si qualifica soltanto Francesca Gallina, lo fa dopo la run due col crono di 1.02.27. Eliminata invece Sofia Belingheri come seconda delle escluse.