Francia, Lucas Hernandez: “Se giocherà Theo sarò felicissimo, penso anche lui se toccherà a me”

“Io non segno mai… Siamo molto felici di essere qui, questa è una sfida in famiglia. Se toccherà a lui giocare sarò felicissimo per lui, mentre se succederà il contrario penso che anche per lui sarà lo stesso”. Così in conferenza stampa Lucas Hernandez, il difensore della Francia e del Psg, parlando di quella che si prospetta come una sfida tutta in famiglia per giocare a sinistra nella difesa transalpina con il fratello Theo, terzino di maggior spinta e punto di forza del Milan.