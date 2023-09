US Open 2023, 47esima semifinale slam per Djokovic: staccato Federer

Continua a scrivere la storia del tennis Novak Djokovic, che all’età di 36 anni non si stanca di battere record. L’ultimo l’ha battuto proprio in occasione degli US Open 2023, quando ha superato in tre set Taylor Fritz con il punteggio di 6-1 6-4 6-4. Il serbo ha così raggiunto la 47esima semifinale della carriera a livello slam, diventando il primatista. Staccato Roger Federer, fermo a quota 46, mentre è più lontano Rafa Nadal (38).