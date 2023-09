Basket, buona la prima per Sassari: battuto in amichevole Torino per 94-73

In occasione del Trofeo Grazia D. andato in scena a Nuoro, la Dinamo Sassari ha superato con il punteggio di 94-73 Torino. Buona la prima per la squadra di Bucchi, che ha inaugurato la preseason con un successo. Nonostante l’assenza degli infortunati Tyree e Cappelletti, oltre al lituano Bendzius (impegnato ai Mondiali), la Dinamo è riuscita a conquistare la vittoria e l’ha fatto nel segno delle certezze Treier, Gentile e Raspino, insieme a Kruslin e Diop. In gran spolvero anche Charalampopoulos, protagonista nel primo quarto con un parziale che ha messo in discesa la sfida. Ovviamente coach Bucchi ha dato spazio anche alle seconde linee nella ripresa e nel complesso può essere soddisfatto di questa prima uscita stagionale.