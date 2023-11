Francia, l’U21 cede contro la Corea del Sud: beffata la formazione multimilionaria di Henry

La Francia Under 21 non sorprende quanto la prima squadra. La formazione allenata da Thierry Henry, è andata ko nell’amichevole contro la Corea del Sud. Gli asiatici si impongono per 0-3 grazie alla doppietta di Jeong Sang-Bin e la rete di Hong Yun-Sang.

Tra la selezione francese, giocatori del calibro di Bradley Barcola, pagato 45 milioni dal Paris Saint-Germain quest’estate, Lesley Ugochukwu, costato al Chelsea 27 milioni e poi l’attaccante del Bayern Mathys Tel e del Rennes Arnaud Kalimuendo.