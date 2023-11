Coppa Davis, Italia: Sinner è arrivato a Malaga

Non si ferma Jannik Sinner. Dopo lo splendido risultato nelle ATP Finals di Torino, il campione altoatesino sarà a Malaga per disputare la fase finale della Coppa Davis con l’Italia, per l’ultimo appuntamento di questa sua lunghissima ma entusiasmante stagione. A questo proposito il numero 4 al mondo è approdato oggi nella cittadina spagnola, dove giovedì l’Italia affronterà l’Olanda nei quarti di finale della competizione. Domani è previsto il media day e l’allenamento agli ordini del capitano Filippo Volandri.