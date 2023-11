Psg, infortunio Zaire-Emery: nessuna frattura, ma torna in campo nel 2024

A seguito dell’infortunio rimediato nel corso della partita contro Gibilterra che lo ha costretto a lasciare il campo da gioco anzitempo, per il centrocampista francese Warren Zaire-Emery si temeva inizialmente uno stop molto lungo. Il Paris Saint Germain, club di appartenenza del giocatore, ha confermato quanto emerso nelle scorse ore. Infatti, Il club parigino ha fatto sapere che il giocatore 17enne non ha rimediato nessuna frattura ma “solamente” una distorsione alla caviglia destra che lo costringerà a rimanere ai box fino alla sosta invernale col ritorno in campo fissato all’inizio del 2024.