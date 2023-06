Francia-Italia 2-1, Nicolato: “Assenza del Var è incredibile, dobbiamo concentrarci sulle prossime partite”

“Faccio fatica a parlare della partita oggi, non è mia consuetudine lamentarmi e non lo farò stavolta. Ma penso che gli episodi abbiano inciso molto. Abbiamo perso contro una nazionale forte che ha sicuramente meritato. Ma onestamente la gestione degli episodi ci ha visto un po’ sfortunati“. Lo ha detto il Ct della nazionale Under 21 Paolo Nicolato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Francia all’esordio degli Europei di categoria. “L’assenza del Var è incredibile, ma non dobbiamo lamentarci, dobbiamo usare queste energie per risolvere la situazione nelle prossime due partite. Andiamo avanti. Abbiamo fatto una buona partita, possiamo fare ancora di più ma eravamo di fronte ad una squadra top e abbiamo costruito qualche buona situazione, senza riuscire a capitalizzare”.