Pagelle Francia-Italia 2-1: voti e tabellino Europei U21 2023

L’Italia esce sconfitta contro la Francia dalla prima giornata dell’Europeo Under 21 2023. 2-1 il risultato a favore dei transalpini. Match viziato da tre gravi sviste arbitrali, non correggibili a causa dell’assenza del Var e della tecnologia. Francia che parte meglio e trova il vantaggio con un bel tacco di Kalimuendo al 23′. Gli azzurrini escono alla lunga distanza e prima trovano il pareggio con Pellegri al 36′ e poi chiudono il primo tempo in crescendo. Nella seconda frazione Kalulu tocca di mano in area su calcio d’angolo di Tonali ma il fischietto olandese non vede il fallo del francese. La partita si innervosisce e la Francia trova il gol del 2-1 al 62′ con Barcola, che approfitta di un errore di Udogie in area per battere Carnesecchi. Sull’azione del gol il fischietto olandese Lindhout non vede un fallo netto di Gouiri su Okoli a centrocampo. Forcing finale dell’Italia che non riesce a trovare il gol in più occasioni prima con Cancellieri e poi con Miretti. Francia in 10 nel finale e terzo grave errore arbitrale con il giudice di linea che non vede un gol regolare di Bellanova al 92′ dove la sfera era abbondantemente oltre la linea di porta. Tanti errori che condannano una grande Italia. Ora la partita contro la Svizzera, uscita vincente dalla sfida con la Norvegia, sarà fondamentale per le speranze di qualificazione ai quarti di finale.

FRANCIA (4-3-3): Chevalier 6,5; Kalulu 6, Badè 5,5, Lukeba 6, Nkounkou 5,5; Konè 6 (85′ Simakan s.v), Caqueret 6,5, Thuram 5,5 (65′ Cherki 6,5); Barcola 6 (64′ Olise 6,5), Kalimuendo 7 (79′ Wahi s.v), Gouiri 6,5 (79′ Adli s.v). Allenatore: Ripoll 6.