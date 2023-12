Francia, Deschamps operato: non ci sarà al sorteggio di Euro 2024

Nella delegazione della Francia che si recherà domani ad Amburgo per il sorteggio della fase a gironi di Euro 2024 non ci sarà Didier Deschamps. Il CT transalpino si è sottoposto martedì ad un intervento chirurgico per curare il mal di schiena che lo tormentava da diverso tempo. “Purtroppo devo rinunciare ad andare al sorteggio – ha spiegato il tecnico – È sempre un momento piacevole, durante il quale mi fa molto piacere parlare soprattutto con i miei colleghi. Ma la saggezza mi ha imposto di rispettare qualche giorno di riposo. Ovviamente seguirò il sorteggio con grande attenzione in televisione. Una volta conosciuto il nostro gruppo, potremo scegliere il luogo del nostro ritiro e iniziare a studiare nel dettaglio il gioco dei nostri futuri avversari, anche se in generale li conosciamo tutti bene“.