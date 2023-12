Calcio, folla commossa ai funerali della figlia di Perinetti. Il papà Giorgio: “Non riesco a farmene una ragione”

Si è tenuto alla basilica di Sant’Eustorgio davanti ad una folla commossa il funerale di Emanuela Perinetti, figlia del direttore sportivo Giorgio, morta ad appena 34 anni dopo una lunga battaglia con l’anoressia. Tra i volti noti del mondo dello sport presenti, anche l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta.

La curva sud dell’Avellino, squadra di cui Perinetti è attualmente il responsabile dell’area tecnica, ha voluto esprimere il proprio cordoglio ed ha deposto una corona di fiori, al fianco di quella dell’As Roma, deposta sempre davanti alla basilica. “Non riesco a farmene una ragione, non è possibile andarsene così giovani. Non ci siamo resi conti di quanto fosse grave la situazione” ha detto uno straziato Perinetti, che cinque anni dopo aver perso la moglie è stato colpito da un altro tragico lutto.