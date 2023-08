Francia, i convocati di Didier Deschamps: ci sono Thuram e Giroud, assente Pogba

Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, in vista degli impegni contro Irlanda e Germania previsti rispettivamente il 7 e il 12 settembre, ha diramato la lista dei calciatori convocati. Nella lista sono presenti sei giocatori che militano nel campionato di Serie A, ma non c’è lo juventino Paul Pogba, ancora non al massimo della condizione. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Areola, Maignan, Samba;

Difensori : Disasi, L.Hernandez, T.Hernandez, Konaté, Koundé, Pavard, Saliba, Upamecano;

Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Tchouaméni;

Attaccanti : Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappe, Thuram.