F1 GP Italia Monza 2023, Leclerc: “Gara speciale e stimolante, spero vada come a Spa”

“Monza è una gara molto diversa e speciale rispetto a tutte le altre. È una settimana molto impegnativa e stimolante per noi piloti così come per tutto il team”. Così il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, alla vigilia del via del weekend del GP di Italia 2023 a Monza, la pista di casa per il Cavallino: “In Olanda la gara non è andata bene per colpa dell’incidente durante il primo giro. Tuttavia abbiamo riscontrato delle buone soluzioni durante le prove libere, anche se l’imprevedibilità della macchina è un fattore molto variabile per noi. Le caratteristiche della pista sono vicine al circuito di Spa, dove sono salito sul podio. Sicuramente il feeling con la pista sarà maggiore, quindi spero sulla base di questo di poter ottenere un buon risultato”.