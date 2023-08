Probabili formazioni Sassuolo-Hellas Verona: terza giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Hellas Verona, match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine neroverde, dopo essersi confrontata con i campioni d’Italia, ha intenzione di andare a caccia del primo successo tra le mura amiche. Gli scaligeri, dal loro canto, sperano di portare a casa qualche punto da un campo difficile come il Mapei Stadium. La partita andrà in scena venerdì 1 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; intanto ecco le possibili scelte dei due allenatori Alessio Dionisi e Marco Baroni.

SASSUOLO – Toljan, Erlic, Viti e Vina in difesa. Da valutare Berardi, ma è pronto uno tra Defrel e Volpato. Pinamonti o Mulattieri in attacco, l’ex Empoli è favorito.

HELLAS VERONA – Faraoni dovrebbe essere confermato sulla corsia di destra. Mboula e Ngonge pronti a supporto di Bonazzoli, favorito su Djuric.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Hellas Verona

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Vina; Racic, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Pinamonti 60% – Mulattieri 40%

Indisponibili: Alvarez

Squalificati: Lopez

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; Mboula, Ngonge; Bonazzoli

Ballottaggi: –

Indisponibili: Lazovic, Henry, Braaf

Squalificati: –