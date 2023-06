Highlights Italia-Israele 88-68, Europei 2023 basket femminile (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 27

Gli highlights di Italia-Israele, match valevole per la seconda giornata del girone B degli Europei 2023 di basket femminile, in cui la Nazionale guidata dal ct Lino Lardo si è imposta sulla squadra avversaria mediante il netto punteggio di 68-88. Un successo molto importante che consente alle azzurre di restare in corsa per la qualificazione. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.