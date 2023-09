Formazioni ufficiali Spagna-Cipro, Qualificazioni Europei 2024

Spagna e Cipro si sfideranno nel match valido per la quinta giornata delle qualificazioni agli Europei 2024. Spagna che vuole blindare il secondo posto nel girone dietro alla Scozia a punteggio pieno. Al momento la squadra di De la Fuente ha 6 punti nelle tre partite giocate, nove in meno della Scozia che però ha giocato cinque partite. Norvegia e Georgia sono appaiate al terzo posto a 4 punti. Il match è in programma alle 20:45. Ecco le scelte dei due allenatori.

Spagna: in attesa. Allenatore: De La Fuente.

Cipro: in attesa. Allenatore: Ketsbaia.