Tennis, Serena Williams commenta la squalifica di Halep: cosa si cela dietro il tweet criptico

Non è passato inosservato il tweet di Serena Williams, che in riferimento alla squalifica di Simona Halep – fermata per ben 4 anni causa doping – ha scritto: “8 è un numero migliore“. All’apparenza si tratta di un tweet innocuo, quasi criptico e difficile da collegare allo stop della giocatrice rumena. Dando però un’occhiata ai numeri e alle statistiche, appare chiaro come quella della 23 volte campionessa slam sia una vera e propria bordata.

Il riferimento è infatti alla finale di Wimbledon del 2019, in cui Halep sconfisse Serena con un doppio 6-2. Un ko molto doloroso per l’americana, che non riuscì a vincere il suo ottavo titolo sull’erba londinese. Ecco dunque il riferimento numerico, con la Williams che quasi pretende che le venga riconosciuta quella vittoria numero 8 a Wimbledon, negatale da una giocatrice che in seguito avrebbe fatto uso di sostanze proibite.