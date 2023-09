Lecce, D’Aversa: “Vogliamo la salvezza, i ragazzi sono stati bravi fino ad ora”

Il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di SportMediaset dell’inizio di stagione del club: “Lecce terzo con sette punti in tre gare? Il Lecce vuole arrivare all’obiettivo prefissato a inizio campionato, che è la salvezza. Visto il calendario sembrava impossibile fare sette punti. I ragazzi sono stati bravi, hanno superato le aspettative, ma hanno anche meritato i punti che hanno. Siamo la squadra più giovane, la terza in Europa. La società fa un ottimo lavoro e nonostante siano giovani hanno un grande senso di appartenenza, pensano più al noi che all’io. Avere una squadra giovane è molto bello, sto avendo grandi soddisfazioni nel quotidiano, vanno sempre a 200 all’ora e a volte li devo frenare. Mi auguro che dei giovani sconosciuti possano arrivare a giocare in club più importanti. Il Napoli ha cambiato allenatore e può mancare della continuità della passata stagione. Inzaghi e Pioli possono contare sulla continuità, la Juventus sul fatto che non gioca le Coppe. Sono queste le favorite per lo scudetto. Chi può arrivare in fondo alla Champions? L’Inter è quella che più può competere, l’ha dimostrato l’anno scorso in finale dove non meritava di perdere. Credo che l’Inter sia quella che può ambire a fare più strada. Le grandi favorite sono le solite, Manchester City e Real Madrid”.