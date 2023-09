Formazioni ufficiali Serbia-Ungheria, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Serbia e Ungheria, sfida valida i gironi di qualificazione agli Europei 2024. Scontro al vertice del girone G tra due squadre entrambi a quota 7 punti dopo le prime tre giornate. Insomma, uno scontro già decisamente importante, specialmente per chi dovesse vincere e quindi allungare in classifica. Tanti i giocatori di nostra conoscenza presenti nella selezione serba, da Dusan Vlahovic a Luka Jovic, passando per i granata Milinkovic-Savic, Radonjic e Ilic. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di giovedì 7 settembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SERBIA-UNGHERIA

SERBIA: Milinkovic-Savic, Pavlovic, Maksimovic, Gudelj, Radonijc, Miitrovic, Tadic, Kostic, Veljkovic, Vlahovic, Milinkovic-Savic.

UNGHERIA: Dibusz, Lang, Szalai, Orban, Nego, Nagy, Szobosziai, Kerkez, Styles, Varga, Sallai.