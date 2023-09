Coppa Davis, Fognini: “Esclusione? Dal capitano spiegazioni non giustificabili e modalità poco rispettose della mia storia”

“Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per riposare e tirare il fiato. Falso e pruriginoso! Mi dispiace non sia stata usata chiarezza e sincerità. La mia storia non lo merita”. Intervistato al telefono dall’Ansa, Fabio Fognini ha parlato della mancata convocazione da parte di capitan Volandri per la Coppa Davis dell’Italia a Bologna e attacca la Fip in uno sfogo: “Qualche settimana fa sono stato pre convocato. Poi lunedì mi è arrivata la chiamata del capitano: improvvisamente non rientro più nei piani, senza spiegazioni giustificabili e con modalità che non ho condiviso, poco rispettose della mia storia”, ha spiegato il taggiasco.