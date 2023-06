Formazioni ufficiali Romania-Ucraina, Europei Under 21 2023

Le formazioni ufficiali di Romania-Ucraina, sfida valida per il secondo turno del Gruppo B degli Europei Under 21 2023. Netta sconfitta all’esordio per i padroni di casa contro i forti spagnoli e le cose potrebbero non essere più semplici quest’oggi contro un’Ucraina che ha giocato molto bene nel suo match d’esordio vinto contro la Croazia. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di sabato 24 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMANIA-UCRAINA

ROMANIA: in attesa

UCRAINA: in attesa