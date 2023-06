Galan e Lebron tornano in coppia al Premier Padel di Roma: si prevede spettacolo

C’era un intero mondo intorno, ad aspettare la notizia: il mondo dei fan di Alejandro Galan e Juan Lebron, un vero e proprio popolo che segue assiduamente i due fenomeni del padel mondiale. E adesso, quella notizia è arrivata: la reunion di Galan e Lebron andrà in scena ufficialmente con il Premier Padel del Foro Italico, a Roma. I due, tornati dunque coppia dopo una serie di vicissitudini legate a problemi fisici di Lebron, si sono iscritti al torneo romano nel primo pomeriggio di oggi e promettono spettacolo, dopo aver vinto la prima edizione del Major romano nel maggio 2022. Dopo il ritiro al secondo turno del Danish Open (il 18 maggio scorso) per l’infortunio al braccio di Lebron, nel frattempo Galan aveva proseguito la stagione in coppia con Jon Sanz giocando a Marbella, Tolosa e Valladolid, e a distanza di cinque settimane dall’ultimo match insieme, Ale e Juan torneranno in campo al Foro Italico per un l’attesissima tappa italiana di Premier Padel.