Campionati italiani 2023 ciclismo, risultati e classifica prova Elite: Velasco trionfa a Comano Terme

Simone Velasco è il nuovo campione italiano di ciclismo: è il corridore dell’Astana ad aggiudicarsi la prova in linea Elite ai Campionati italiani assoluti 2023 trionfando a Comano Terme dopo 226.8 km durissimi. Finale con volata a sei e tante ruote veloci, parte Rota ma Velasco lo passa e trionfa. Terzo Sbaragli, quarto Maglia, quinto Trentin e sesto Formolo, settimo Baroncini. Poi arrivano Conca, Scaroni e Battistella a completare la top-10.

Una fuga caratterizza questa giornata, dopo diversi tentativi sono in nove a evadere dal gruppo e trovano discreto accordo arrivando a quasi 4′ di margine, poi però vengono ripresi. Dei nove, il solo Magli ripropone l’attacco e stavolta con lui ecco Zoccarato, Battistella e Rota. E’ quest’ultimo a tentare di andare in solitaria nell’ultima ripetizione del circuito di circa 16 km percorso per nove volte con al suo interno la scalata al Cavrasto, alle sue spalle esplode la corsa e si forma a 8 km dall’arrivo un gruppetto di sette con anche Sbaragli, Formolo, Trentin, Baroncini e Velasco e lo stesso irriducibile Magli. Sfortuna nera per Baroncini che fora ai meno tre, restano in sei e il più bravo allo sprint è proprio Velasco, che precede Rota e Sbaragli.

ORDINE DI ARRIVO PROVA ELITE