Formazioni ufficiali Bosnia-Islanda, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Bosnia-Islanda, sfida valida come prima giornata del Gruppo J delle qualificazioni agli Europei del 2024. Dzeko e Krunic (oltre alla novità Tahirovic) sfidano l’insidiosa Nazionale che tanto aveva stupito agli Europei del 2016: la formazione del ct Hadzibegic, però, ha tutte le carte in regola per imporsi tra le prime tre forze del girone. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di giovedì 23 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI BOSNIA-ISLANDA

BOSNIA: in attesa

ISLANDA: in attesa