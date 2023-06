Highlights Sinner-Ruusuvuori: Atp ‘s-Hertogenbosch 2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 14

Il video degli highlights e degli scambi salienti del match tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori, valevole per i quarti di finale del torneo Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch. Sconfitta amara per il tennista azzurro, travolto con un severo 6-3 6-4 dal finlandese, capace di sconfiggere per la prima volta in carriera a livello Atp Jannik. Match a senso unico più di quanto dica il punteggio, con Sinner troppo falloso e Ruusuvuori costantemente in controllo, sia negli scambi che nel punteggio.