Formazioni ufficiali Italia-Portogallo, finale Europei Under 19 2023

Italia e Portogallo si sfideranno nell’atto finale degli Europei Under 19 2023. Il match andrà in scena oggi, domenica 16 luglio, alle 21 al National Stadium di Ta’Qali a Malta. Gli azzurri hanno battuto a sorpresa la Spagna in semifinale per 3-2, mentre i lusitani si presenta da favorito avendo battuto in semifinale la Norvegia 5-0. La sfida potrà essere seguita in diretta tv su Rai Tre. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

Italia: in attesa. Allenatore: Bollini.

Portogallo: in attesa. Allenatore: Milheiro.