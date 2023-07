De Laurentiis attacca Malagò: “Gli andrebbe chiesto di farsi da parte”

Aurelio De Laurentiis senza mezzi termine da Dimaro. Nel giorno della presentazione del nuovo direttore sportivo Meluso, il presidente del Napoli ha aspramente criticato il sistema del calcio italiano. Il motivo riguarda la presenza di pochi sudamericani nella rosa dei partenopei. “Per colpa della legge Bossi-Fini sugli extracomunitari – spiega – Tra l’altro l’Inghilterra prima faceva parte dell’Europa e ora non più. Bisognerebbe dirlo alla Lega, a Malagò e Gravina. Siamo l’unico Paese che può avere soltanto due extracomunitari in squadra”.

E ancora, rivolgendosi al presidente del Coni. “Sarebbe bello avere un dialogo con loro e dovrebbe essere molto sollecitante – insiste – Il CONI ha la possibilità di avere X per gli sport e gli extracomunitari. Andrebbe chiesto a Malagò di farsi da parte, poiché il calcio finanzia tutto lo sport italiano. Quindi prendiamoci qualche unità in più, rispettando ancora la Legge Bossi-Fini. I club non possono fare la propria strada, perché troppe cose ti impediscono di fare vera impresa”.