Formazioni ufficiali Inghilterra-Ucraina, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Ucraina, sfida valida come seconda giornata del Gruppo H delle qualificazioni agli Europei del 2024. Big match di scena a Wembley, in cui si affronteranno due nazionali già di fronte in occasione dei quarti di finale dell’ultimo Europeo. In quel caso l’Inghilterra vinse 4-0 e proverà a ripetersi, fresca del successo di Napoli contro l’Italia. La squadra di Southgate non ha tuttavia convinto al 100%, specialmente nella ripresa, e non potrà concedersi sbavature contro l’Ucraina. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 di domenica 26 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI INGHILTERRA-UCRAINA

INGHILTERRA: In attesa

UCRAINA: In attesa